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Новости 13:13

Пририсованные глаза скульптуре в Летнем саду привели к уголовному делу

фото ЗакС политика Пририсованные глаза скульптуре в Летнем саду привели к уголовному делу

Прокуратура Центрального района Петербурга возбудила уголовное дело из-за акта вандализма в Летнем саду, имевшего место в начале месяца, сообщается на сайте ведомства. Преступным силовики сочли пририсовывание глаз скульптуре Петронии Примы в Летнем саду.

На то, чтобы стереть следы черного маркера с изваяния, входящего в ансамбль объекта культурного наследия федерального значения, пришлось потратить 16,5 тысяч рублей. Дело возбудили по ч.1 ст. 243 УК, максимальное наказание по которой — три года заключения.

Статуя представляет собой копию скульптуры 1717 года, хранящейся в Михайловском замке. 

Примечательно, что на неделе похожим образом неизвестные поступили с бронзовым Остапом Бендером на Итальянской улице.

фото: Сады Русского музея / ВКонтакте


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