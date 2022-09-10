В Псковской области заметили голосующих на вещевом рынке

Вещевой рынок в Новоржеве Псковской области стал местом для "выездного" голосования, о чем сигнализировало псковское отделение "Яблока" в своем Telegram-канале. Ситуацию объяснили тем, что при попытке осуществить акт надомного голосования члены УИК №303 не обнаружили избирателей в квартире. Оригинальную практику прокомментировал неназванный юрист, чьи слова приводит партийная пресс-служба.

"Тот факт, что избиратели не находились дома в момент прибытия членов участковой избирательной комиссии, говорит об отсутствии уважительных причин для голосования вне помещения", - считает эксперт.

Отметим, что необычные места для электоральных процедур узаконили в 2020 году и впервые опробовали их во время голосования по поправкам в Конституцию: мемом стало голосование на пеньках и в багажниках автомобилей.

фото: Псковское "Яблоко" / Telegram