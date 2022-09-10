Столичные коммунисты жалуются на "миллион накрутки" в ходе электронного голосования

Московский горком КПРФ выступил с заявлением, посвященным итогам первого дня трехдневного голосования на муниципальных выборах. Основные претензии коммунистов, как и год назад на выборах в Государственную думу, коснулись практики дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В партии считают, что 9 сентября был искусственно "накручен" примерно миллион голосов жителей российской столицы.

"Это составляет порядка 13% голосов от числа всех избирателей в первый же день выборов, при том, что явка по итогам муниципальных выборов в 2017 г. составила всего 14,82%. Очевидно, что столь высокий процент "голосующих" электронно призван минимизировать для правящего режима риски прохождения во власть оппозиционных кандидатов", - говорится на сайте столичного отделения КПРФ.

Коммунисты считают, что административные методы в нынешнем году, которые они наблюдают в ходе выборов, недостойны, а использующая их система "исторически обречена". С их точки зрения, это особенно опасно, когда России якобы угрожает "коллективный Запад во главе с США". Дестабилизация внутренней политики при кажущемся наличии внешней угрозы авторам заявления представляется недопустимой.