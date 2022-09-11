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Выборы - 2022

Муниципал 8:11

В Петербурге начались дополнительные выборы муниципальных депутатов

фото ЗакС политика В Петербурге начались дополнительные выборы муниципальных депутатов

В воскресенье, 11 сентября, в 8:00 в Петербурге открылись избирательные участки: в городе начались дополнительные выборы муниципальных депутатов. Всего в Северной столице голоса можно оставить в 124 участках.

Петербуржцам предстоит довыбрать депутатов в 17 муниципалитетах: кандидатам предстоит побороться за 38 мандатов.

Выборная кампания проходит в Пушкине, Ломоносове, Зеленогорске, МО "Оккервиль", МО "Невский округ", МО "Ивановский" и МО "Невская застава" в Невском районе, МО "Южно-Приморский" в Красносельском районе, МО "Ржевка" и МО "Большая Охта" в Красногвардейском районе, МО "Дачное" в Кировском, МО "Прометей" в Калининском, МО "Шувалово-Озерки", МО "Сосновское", МО "Светлановское" и №15 в Выборгском и МО "№7" в Василеостровском районах.

Регистрацию удалось получить 205 претендентам на мандаты.

По России же выборная кампания началась 9 сентября. Электоральный процесс проходит в 82 российских регионах.


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