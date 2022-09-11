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Выборы - 2022

Новости 11:58

В Воронеже силовики искали украинскую символику у наблюдавшего за выборами кандидата от "Яблока"

фото ЗакС политика В Воронеже силовики искали украинскую символику у наблюдавшего за выборами кандидата от "Яблока"

Сотрудники центра "Э" приехали на избирательный участок в Воронеже, в котором за ходом выборов наблюдал кандидат в депутаты от "Яблока" Никита Головизин, информирует "7х7" у себя в Telegram-канале.

Силовиков интересовало, есть ли у Головизина при себе какая-либо украинская символика. Впрочем, у кандидата после осмотра ничего "запрещённого" не обнаружили. Другой кандидат от "Яблока" Павел Сычёв в разговоре с журналистами добавил, что затем "эшники" провели беседу с членами УИК и указывали на них с Головизиным. Удалившись, они заняли пост в машине, из которой следят за всеми выходящими из участка.

Добавим также, в августе избирком Воронежа отказал в регистрации на выборах кандидатке от "Яблока" якобы из-за наличия поддельных подписей. По её словам, в разговоре с представителем комиссии ей якобы заявили, что найдут у неё столько "брака, сколько нужно".


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