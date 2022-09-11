В Москве полиция задержала троих кандидатов на выборы

Полиция в Москве задержала кандидата от "Яблока" Илью Мякинина, сообщил 11 сентября в своем Telegram-канале член федерального бюро партии Кирилл Гончаров.

"Задержан кандидат от "Яблока" Илья Мякинин. Якобы срывает работу комиссии", — написал Гончаров.

В комментарии проекту Avtozak LIVE политик уточнил, что жалобу на Мякинина подали члены участковой избирательной комиссии, которым он якобы мешал работать. Прибывшие силовики задержали кандидата и увезли его в ОВД "Мещанское", добавил Гончаров.

Кроме того, в столице на другом избирательном участке были задержаны кандидаты Максим Петрунин и Елена Прописнова, а вместе с ними наблюдатель Иван Мурзинов, передает "ОВД-Инфо"*. Причиной задержания правозащитники называют попытку снять факт подвоза военных на УИК. Всех троих увезли в ОВД "Крылатское", уточнили в "ОВД-Инфо"*.

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