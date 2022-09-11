В Кирове куб с агитацией за команду "Единой России" убрали только после появления мата на нём

На протяжении нескольких дней кировский кандидат в депутаты Фёдор Калинин пытается добиться устранения с городских улиц кубов, на которых размещена агитация за кандидатов от "Единой России", передаёт "7х7" в своём Telegram-канале. В полиции, по его словам, на жалобы не реагируют.

Нововятская территориальная избирательная комиссия признала агитацию незаконной, однако в полиции Калинину заявили, что уберут кубы только после выборов. Кандидату в итоге пришлось подавать жалобу в прокуратуру.

Ночью 11 сентября неизвестный написал матерные слова на агитстендах. Один из них убрали, но десятки других продолжают стоять на улицах города. Калинин предположил, что полиции якобы могли дать указание не реагировать на жалобы относительно кубов.