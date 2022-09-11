Наблюдатель в поселке Тельмана второй день жалуется на спам-звонки

Координатор наблюдения в областном поселке Тельмана Дмитрий Иевлев второй день подряд подвергается спам-звонкам и рассылкам, сообщил 11 сентября Telegram-канал "Наблюдатели Петербурга". Днем ранее об этом же писал координатор движения "Красивый Петербург" Красимир Врански на своей странице во "ВКонтакте".

"Сегодня же, перед открытием участка мужчина, который не представился, настойчиво просил Дмитрия не препятствовать действиям комиссии", — рассказали "Наблюдатели Петербурга". По их предположению, неизвестный имел в виду предложение "закрыть глаза на нарушения и вбросы".

В Ленобласти в воскресенье проходит второй день голосования, здесь за депутатские мандаты в 16 муниципальных образованиях конкурируют более 200 кандидатов. К полудню общее количество проголосовавших здесь составило 7 985 человек, что соответствует 10,6 % от избирателей, информирует администрация региона со ссылкой на главу Леноблизбиркома Михаила Лебединского.