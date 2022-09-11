ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 15:45

Наблюдатель в поселке Тельмана второй день жалуется на спам-звонки

фото ЗакС политика Наблюдатель в поселке Тельмана второй день жалуется на спам-звонки

Координатор наблюдения в областном поселке Тельмана Дмитрий Иевлев второй день подряд подвергается спам-звонкам и рассылкам, сообщил 11 сентября Telegram-канал "Наблюдатели Петербурга". Днем ранее об этом же писал координатор движения "Красивый Петербург" Красимир Врански на своей странице во "ВКонтакте".

"Сегодня же, перед открытием участка мужчина, который не представился, настойчиво просил Дмитрия не препятствовать действиям комиссии", — рассказали "Наблюдатели Петербурга". По их предположению, неизвестный имел в виду предложение "закрыть глаза на нарушения и вбросы".

В Ленобласти в воскресенье проходит второй день голосования, здесь за депутатские мандаты в 16 муниципальных образованиях конкурируют более 200 кандидатов. К полудню общее количество проголосовавших здесь составило 7 985 человек, что соответствует 10,6 % от избирателей, информирует администрация региона со ссылкой на главу Леноблизбиркома Михаила Лебединского.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости11 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама