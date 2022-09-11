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Новости 16:21

В Краснодаре зампредседателя комиссии запер ЧПРГ в кабинете

фото ЗакС политика В Краснодаре зампредседателя комиссии запер ЧПРГ в кабинете

В Краснодаре зампред избирательной комиссии запер в кабинете члена комиссии с правом решающего голоса, рассказал 11 сентября Telegram-канал "Живая Кубань". Внимание на это обратил проект "Карта нарушений на выборах" движения "Голос"*.

Как сообщает "Живая Кубань" со ссылкой на наблюдателей, 10 сентября на местном УИК № 2227 зампред комиссии Михаил Лазарев запер в кабинете ЧПРГ от партии КПРФ. "Если надо будет, я открою", — заявил при этом Лазарев свидетелям происшествия.

На опубликованной каналом видеозаписи слышен женский голос, который объясняет закрытие двери тем, что внутри некая женщина "кушала, переодевалась", а сам кабинет якобы является "личным пространством".

*Движение "Голос" включено Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений-иноагентов


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