Избирком в Карелии пожаловался правоохранителям на публикацию экзитполов

Центральная избирательная комиссия Карелии распространила 11 сентября заявление о фактах публикации в соцсетях результатов опросов, проведенных среди проголосовавших жителей республики. Как говорится в сообщении ЦИК, по фактам произошедшего составлены обращения в правоохранительные органы и в местное Управление Роскомнадзора.

"ЦИК Карелии напоминает, что законом определены четкие требования к проведению любых опросов общественного мнения, связанных с выборами, которые грубо нарушаются рядом пабликов и каналов в социальных сетях и мессенджерах", — указали в избирательной комиссии.

Позже в карельской ЦИК объяснили необходимость обращения к силовикам тем фактом, что полномочия регионального Управления Роскомнадзора распространяются лишь на зарегистрированные СМИ. "На данный момент некоторые из постов в пабликах ВК уже удалены, многие получили маркировку возможно недостоверной информации, ведется проверка в правоохранительных органах", — добавили в избирательной комиссии.