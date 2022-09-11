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Новости 17:44

В Москве члену избирательной комиссии от КПРФ наложили гипс после избиения

фото ЗакС политика В Москве члену избирательной комиссии от КПРФ наложили гипс после избиения

В Москве члену участковой избирательной комиссии № 114 от КПРФ Татьяне Морозовой потребовалась медицинская помощь после стычки из-за попыток помешать ей участвовать в составе группы для надомного голосования, рассказали 11 сентября в столичном отделении партии.

"Нашему члену комиссии препятствовали в выезде в составе группы на надомное голосование. Ей выламывали руки, наносили ушибы и насильно закрывали в автомобиле", — говорится в Telegram-канале "КПРФ Москва".

По заявлению коммунистов, в избиении Морозовой участвовал председатель УИК Сергей Тремаскин, который якобы "заблокировал члена комиссии от КПРФ в своем личном автомобиле".

После произошедшего Морозова обратилась в травмпункт, где ей наложили гипс.


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