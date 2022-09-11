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Новости 20:59

Памфилова озаботилась предоставлением возможности голосовать в СИЗО

фото ЗакС политика Памфилова озаботилась предоставлением возможности голосовать в СИЗО

Глава Центризбиркома Элла Памфилова высказалась за изменение действующего законодательства ради обеспечения россиянам, находящимся в СИЗО и ИВС, возможности голосовать по месту пребывания, сообщил 11 сентября "Интерфакс". По ее словам, "в рамках нынешнего закона действительно это проблема не решаема".

На рассуждения о законотворчестве Памфилову сподвиг рассказ московского омбудсмена Татьяны Потяевой о многочисленных обращениях в аппараты столичного и региональных уполномоченных по правам человека от лиц, арестованных и потому лишенных возможности голосовать. Исключение этих граждан из электорального процесса связано с тем, что "все они сидят не по месту своего жительства", указала Потяева.

В ответ Памфилова высказала пожелание "очень внимательно подумать, как решить эту проблему" к следующим выборам. Для этого, по ее словам, следует "проработать в законодательном плане, тем более форма электронного голосования может создать такой продукт, который даст возможность в следственном изоляторе осуществить конституционное право граждан".


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