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Выборы - 2022

Муниципал 21:43

Щербакова уверенно лидирует после первого подсчета голосов в МО "Большая Охта"

фото ЗакС политика Щербакова уверенно лидирует после первого подсчета голосов в МО "Большая Охта"

Данные голосования на избирательном участке № 926 опубликовали в соцсетях. В сообществе "Большая Охта для жителей" разместили фотографию протокола УИК.

Согласно представленным данным, член "Единой России", бывший депутат ЗакСа Мария Щербакова получила 213 голосов. У ее ближайшего преследователя, справоросса Сергея Ганичева 84 голоса, у коммуниста Андрея Тегнеряднева — 17, у Любови Прокопенко из ЛДПР — 11.

Голосование в МО "Большая Охта" велось на двух избирательных участках.  

Отметим, что ранее представители "Справедливой России – За правду" заявили, что в день выборов агитационный плакат за Щербакову висел прямо на фасаде школы, в которой проводилось голосование.

Сергей Еремеев, фото: Telegram/Справедливый Петербург


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МО Большая Охта
Упоминаемые персоны
Щербакова Мария Дмитриевна 

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