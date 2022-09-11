В Петербурге на нескольких участках наблюдателей держат подальше от подсчета голосов

После закрытия избирательных участков в Петербурге наблюдатели жалуются на запрет близко подходить к бюллетеням при подсчете голосов, сообщают "Наблюдатели Петербурга", а также в Telegram-каналах "Справедливой России - За правду" и КПРФ.

Такая ситуация возникла на участках №№ 799 и 800 в МО "Дачное". Там наблюдателей посадили на отдаленные места, откуда, по их словам, не видно бюллетени. Также проблемы с наблюдением возникли в МО "Ржевка", сообщил ЗАКС.Ру кандидат от КПРФ Алексей Кузин. В частности, члены участковых комиссий №№ 1040,1039, 1038, по его словам, дистанцировались от наблюдателей.

- При подсчете голосов достаточно далеко расположили всех наблюдателей. Если мы откроем статью [п. 9 ст. 30 67 ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"], то увидим, что наблюдатели имеют право располагаться если не в непосредственной близости, то на расстоянии, достаточном, чтобы визуально что-то увидеть. Большому количеству наблюдателей не давали ознакамливаться со списками, - заявил Кузин.

По словам кандидата, расстояние между наблюдателями и бюллетенями в лучшем случае составляло около пяти метров.

Избирательные участки прекратили работу в 20:00 часов. Сейчас члены комиссий подсчитывают голоса. В скором времени станут известны имена 38 победителей голосования. Всего довыборы проходили в 17 муниципалитетах.

Константин Леньков, фото: "Наблюдатели Петербурга"