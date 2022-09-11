В Пушкине и Невском округе лидируют единороссы

Первые итоги подсчета голосов на муниципальных довыборах в Петербурге оказались в распоряжении ЗАКС.Ру. В городе Пушкин и МО "Невский округ" на первых местах пока идут представители "Единой России".

Так, на пушкинском участке № 1952 со 127 голосами побеждает главврач поликлиники № 60 Валентина Жолудь. На втором месте со 123 голосами еще один единоросс, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова.

На участке № 1956 за Жолудь проголосовали 104 избирателя, за Ахаимову – 80. У их соперников голосов меньше.

В округе № 167 МО "Невский округ" также предварительно лидируют единороссы: сын главы этого муниципалитета Павел Кочанжи и администратор рынка "Правобережный" Сергей Николаев. На участке № 1474 у Кочанжи 73 голоса, у Николаева – 63. За их ближайшего преследователя проголосовали 45 человека. "Наблюдатели Петербурга" отметили, что явка на местных выборах составила 8%.