Сын главы Невского округа стал депутатом при явке 6,96%

Горизбирком Петербурга поздно вечером 11 сентября опубликовал итоги голосования на довыборах в Невском округе.
По округу № 167 победу одержали два представителя "Единой России". 51,52% голосов получил сын главы муниципалитета Сергея Кочанжи Павел, лейтенант вооруженных сил России. 46,06% — администратор рынка "Правобережный" Сергей Николаев. Явка избирателей составила 6,96%.
В соседнем округе № 168 явка была еще ниже — 5,23%. Там с результатом 49,01% победил один из руководителей некоммерческой организации "Ветераны Новороссии" Денис Шинкаренко. Второй — представитель ЛДПР, главный энергетик ООО "Промкомплекс" Леонид Шибанов. Он набрал 39,91%.
Напомним, дополнительные выборы прошли в 17 муниципалитетах Петербурга.