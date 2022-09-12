Сын главы Невского округа стал депутатом при явке 6,96%

В соседнем округе № 168 явка была еще ниже — 5,23%. Там с результатом 49,01% победил один из руководителей некоммерческой организации "Ветераны Новороссии" Денис Шинкаренко. Второй — представитель ЛДПР, главный энергетик ООО "Промкомплекс" Леонид Шибанов. Он набрал 39,91%.

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