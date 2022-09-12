Сын экс-главы Горизбиркома Чечин победил на выборах в Зеленогорске

Депутатами местного совета Зеленогорска по итогам голосования стали единоросс, сын экс-главы Горизбиркома Натальи Чечиной Дмитрий и представительница ЛДПР, сотрудница "Жилкомсервис Курортного района" Наталья Шуркина. По информации ЗАКС.Ру, они набрали 717 и 701 голосов соответственно.

Больше всего победителей довыборов в Зеленогорске поддерживали избиратели на участке №1268, где находится психоневрологический интернат №1. На этом УИК голосуют пациенты учреждения, которые считаются дееспособными. Здесь за Чечина и Шуркину проголосовали 349 и 338 человек. Остальные кандидаты в сумме набрали чуть больше 30 голосов.

Невестка депутата Государственной думы Бориса Пайкина Элина, которая выдвигалась от ЛДПР, на пяти участках смогла набрать лишь 31 голос.

Константин Леньков