Столичный муниципал Кетеван Хараидзе выиграла выборы, находясь под домашним арестом

В Москве муниципальный депутат Кетеван Хараидзе смогла выиграть выборы в Тверском округе, даже находясь под домашним арестом, о чём сообщается на её странице в социальной сети.

"В связи с запретом суда пользоваться интернетом пост Кети публикуется группой её поддержки. Победаааа! Первое место по моему округу. Я всё ещё депутат Тверского района!", — гласит запись.

В группе поддержки Хараидзе рассказали также, что в новый созыв депутатов из предыдущего прошла только она. Остальные 11 — представители "Единой России".

Кетеван Хараидзе задержали в июне прошлого года, обвинив её в мошенничестве из-за препятствий вводу в эксплуатацию элитного жилого комплекса в Тверском районе. Она утверждала, что здание построено с нарушениями и его эксплуатация может вызвать перегрузку районной системы канализации.

Также Хараидзе собиралась участвовать в прошлогодних выборах в Госдуму.

После задержания в течение месяца депутат содержалась в СИЗО, после чего её перевели под домашний арест, запретив пользоваться интернетом.

Очередное заседание суда по делу Хараидзе должно пройти 12 сентября.

Фото: соцсети Кетеван Хараидзе