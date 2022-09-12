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Новости 13:28

Мишустин сообщил о предоставлении Выборгскому судостроительному заводу 3 млрд рублей субсидии

фото ЗакС политика Мишустин сообщил о предоставлении Выборгскому судостроительному заводу 3 млрд рублей субсидии

Входящий в Объединённую судостроительную корпорацию (ОСК) Выборгский судостроительный завод (ВСЗ) будет субсидирован 3 млрд рублей, известил российский премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания правительства.

Обозначенная сумма пойдёт на возведение нового ледокола для нужд "Росморпорта".

"Адресную субсидию в размере 3 млрд рублей получит Выборгский судостроительный завод, на котором сейчас идёт работа по новому ледоколу для Северо-Западного бассейна", — приводит пресс-служба кабмина заявление Михаила Мишустина.

В прошлом году ВСЗ получил контракт на строительство нового ледокола на сумму 10,5 млрд рублей. Судно будет предназначаться для проведения морских работ в портах Северо-Западного бассейна. По плану возведение ледокола должно быть завершено в декабре 2024 года.


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