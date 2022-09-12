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Выборы - 2022

Новости 14:50

В новый состав гордумы Пскова вошли представители шести партий

фото ЗакС политика В новый состав гордумы Пскова вошли представители шести партий

По итогам выборной кампании в обновлённый состав городской думы Пскова вошли представители шести партий, информирует пресс-служба избирательной комиссии по региону.

Подавляющее большинство голосов по партспискам досталось "Единой России" — 51,33%. Следом идёт КПРФ, которая заручилась поддержкой 14,52% электората, тройку замыкает партия "Яблоко" с 9,04% голосов. Последняя, к слову, имеет достаточно сильную поддержку в Псковской области.

Депутатские мандаты в гордуме Пскова получат также представители Российской партии пенсионеров за социальную справедливость (8,14%), ЛДПР (7,62%) и "Справедливой России — За правду" (7,61%).

Лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг сообщил у себя в Telegram-канале, что по единому списку партии мандат депутата получит педагог и просветитель Татьяна Пасман.


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