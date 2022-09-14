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Муниципал 10:59

К инициативе петербургского мундепа об обращении к президенту присоединяется всё больше коллег из регионов

фото ЗакС политика К инициативе петербургского мундепа об обращении к президенту присоединяется всё больше коллег из регионов

Инициативу петербургского депутата МО "Семеновский" Ксении Торстрем, которая собирает подписи под обращением к президенту России, одобряют всё больше её коллег из регионов, о чём парламентарий рассказала у себя в Twitter. К кампании по состоянию на 14 сентября присоединились уже 66 человек.

В числе подписантов - коллеги Торстрем из Москвы и Подмосковья, Самары, Вырицы, Воронежа, Тульской области и даже Якутска.

Напомним, что муниципальная кампания Торстрем по сбору подписей под обращением к президенту началась в знак поддержки петербургских муниципалов из МО "Смольнинское". За их письмо депутатам Государственной думы, в котором также высказывалось негативное отношение к специальной военной операции, на нескольких человек составили протоколы по статье о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП). Днём ранее депутата из этого муниципального образования Дмитрия Палюгу оштрафовали на 47 тысяч рублей.


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МО Семеновский
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МО Смольнинское

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