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Новости 13:32

"Алкоголь вам враг!": В Госдуме подготовили законопроект о предупреждающих этикетках на спиртных бутылках

фото ЗакС политика "Алкоголь вам враг!": В Госдуме подготовили законопроект о предупреждающих этикетках на спиртных бутылках

Глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветераном Ярослав Нилов известил, что на рассмотрение нижней палаты парламента будет внесён законопроект, согласно которому потребителей должны будут предупреждать о вреде спиртной продукции

Маркировка, уточнил депутат, будет максимально краткой: "Алкоголь вам враг!".

Также на бутылках с алкоголем могут разместить пиктограммы, которые будут предупреждать о вреде спиртного для детей, беременных и кормящих женщин.

Предполагается, что маркировку нанесут либо на бутылку, либо на этикетку. Предупреждение должно занимать не менее 20% от площади этикетки.


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