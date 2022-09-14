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Новости 16:21

В Петербурге отремонтировали и открыли еще два фонтана

фото ЗакС политика В Петербурге отремонтировали и открыли еще два фонтана

В Кировском и Василеостровском районах Петербурга 14 сентября открыли отремонтированные фонтаны, передает пресс-служба ГУП "Водоканал".

Модернизированный объект на проспекте Стачек, 148, первоначально выполненный в стиле сталинского неоклассицизма, презентовали горожанам при участии главы комитета по энергетике Станислава Протасова. Новую гранитную чашу, над которой бьют 25 струй воды, подсвечивает такое же число светильников.

В свою очередь, на Васильевском острове начал новую жизнь фонтан во дворе дома № 40 по 5-й линии. На момент передачи его Водоканалу объект не имел инженерных сетей, и фактически его построили с нуля. По мнению Протасова, оба вновь открывшихся фонтана "безусловно станут местом притяжения горожан: местом свиданий, прогулок, бесед".

В ближайшие недели в Петербурге восстановят еще несколько фонтанов: среди них — объекты в сквере Товстоногова и на 8-й линии В. О. Программу ремонта городских фонтанов, в которую вошло более сотни адресов, утвердили три года назад.

фото: пресс-служба ГУП "Водоканал"


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