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Новости 17:24

Мосгорсуд постановил ликвидировать "Профсоюз журналистов и работников СМИ"

фото ЗакС политика Мосгорсуд постановил ликвидировать "Профсоюз журналистов и работников СМИ"

Городской суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры, требовавшей ликвидации межрегиональной общественной организации "Профсоюз журналистов и работников средств массовой информации", информирует РИА "Новости".

Ранее профсоюз оштрафовали на полмиллиона рублей по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ. Суд счёл организацию виновной в распространении публикаций "в поддержку Украины" и назначил максимальное наказание из возможных по этой статье для юрлиц.

С иском о ликвидации "Профсоюза журналистов и работников СМИ" прокуратура обратилась в середине июля. С тех пор его деятельность приостановили.


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