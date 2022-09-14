Деревянный фасад особняка Бремме на Васильевском острове требует переборки

Реконструкция деревянного особняка Бремме на 12-й линии Васильевского острова оказалась сложнее, чем предполагалось изначально, и потребовала переборки элементов сруба, о чем пишет MR7 со ссылкой на выводы последней экспертизы. К такому заключению специалисты пришли после снятия обшивки здания, обнаружив сгнившие части фасада.

"Считаю, что нужно, к сожалению, согласиться с составителями проекта в том, что сруб подлежит переборке, но при условии максимального сохранения исторической старой древесины, заполнения оконных проёмов, косяков и дверей, а также обшивки", - рассказал градозащитник, член петербургского отделения ВООПИиК Михаил Мильчик.

По его словам, руководство КГИОП поддержало идею создания специальной комиссии для обсуждения дальнейшей судьбы исторического дома и согласилось с тем, что нужно по максимуму сохранить сохранившиеся дореволюционные элементы.

В блокадные годы в особняке Бремме располагалась знаменитая "витаминная аптека". После реконструкции от уникального деревянного здания собираются оставить только лицевую часть. Еще в прошлом году разбор сооружения не планировался.