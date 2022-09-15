На суде о геноциде в блокаду Ленинграда покажут ранее засекреченные документы

Прокурор Петербурга Виктор Мельник рассказал, что во время судебного процесса по признанию геноцидом уничтожения советских граждан в ходе блокады Ленинграда публике впервые представят документы, которые ранее составляли гостайну, передаёт РИА "Новости".

"Прокуратурой города изучено свыше 42 томов и 15 тысяч листов архивных документов, часть из которых до сих пор составляют государственную тайну. Все документы, подтверждающие правовую позицию по делу, в том числе ранее не оценивавшиеся судебными органами, будут представлены в процессе", — поделился Мельник.

Ранее прокуратура Петербурга, исполняя соответствующее поручение генпрокурора Игоря Краснова, подала иск о признании блокады Ленинграда военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом советского народа. Заявление будет рассматривать Городской суд Северной столицы.

Добавим также, что следом за петербургской прокуратурой в суд обратилась и прокуратура Ленобласти, которая требует признать преступления нацистов геноцидом. Подача иска состоялась 12 сентября — в 81-ю годовщину открытия движения по "Дороге жизни".