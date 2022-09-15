В Петербурге прокуратура озаботилась состоянием дома Николаевых на Садовой улице

Прокуратура Центрального района осталась недовольна состоянием фасада дома Николаевых на Садовой улице, 25. Изучение стен проходило в рамках проверки соблюдения законодательства об охране объектов культурного наследия и законодательства в сфере ЖКХ, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Проверка обнаружила неудовлетворительное состояние фасадов здания. "Фрагменты поверхности стен и декоративных элементов утрачены, венчающий карниз затянут строительной сеткой; красочный слой загрязнен, выцвел", — перечислили претензии в прокуратуре.

По факту нарушений управляющей компании ООО "МКД Партнер" внесено представление, результаты его рассмотрения находятся на контроле районной прокуратуры.

Дом Николаевых включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Петербурга. Здание известно, в частности, благодаря горельефам русалок на углу Садовой и Банковского переулка. В январе 2020 года вандалы изуродовали одно из изображений, пририсовав ему черные слезы.

Ранее прокуратура Центрального района возбудила уголовное дело об уничтожении или повреждении объекта культурного наследия сиз-за действий неизвестного, пририсовавшего глаза скульптуре в Летнем саду.