Градозащитники недовольны ответом КГИОП о судьбе исторического дома на Лиговке

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры официально ответил борцам за сохранение и ремонт дореволюционного дома Сабаевых-Замятиных (улица Черняховского, 56), пребывающего в аварийном состоянии. В ответе указывается, что объект не признан выявленным объектом культурного наследия и не соседствует с такими объектами. Между тем, чиновников просили уточнить собственника здания и решить вопрос с его содержанием. Движение "Живой город" восприняло ответ из Смольного как позицию "ничего не знаем и знать не хотим", которая характерна, по наблюдениям активистов, для профильного комитета не всегда.

"Когда КГИОП уже наладил контакт с застройщиком, он присылает очень подробные ответы, оправдывающие снос здания, и там пишет про что угодно, кроме своих прямых обязанностей. И тут уже не важно, какой у здания статус, если надо застройщику помочь", - пишут активисты в своем Telegram-канале.

По их предположению, "могильное равнодушие" чиновников связано с тем, что зданием пока не заинтересовался подходящий коммерсант.

В начале августа дом вошел в список объектов, которые градозащитники попросили главу правления "Газпрома" Алексея Миллера взять под опеку. В 2021 году Смольный рассматривал вариант с размещением в нем музыкального фонда. Доходный дом Сабаевых-Замятиных, построенный в 1875 году, стоит заброшенным уже порядка трех десятков лет.