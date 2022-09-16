Калининградский мундеп предложил создать движение для контроля за губернатором

Депутат Приморского городского округа Калининградской области Антон Гендриксон выступил с предложением о создании регионального движения для контроля за деятельностью губернатора Антона Алиханова. Внимание на инициативу обратило 16 сентября издание "7х7".

О создании движения Гендриксон написал на своей странице во "ВКонтакте". Его необходимость общественник объяснил низкой явкой на прошедших в регионе выборах губернатора. Указав на то, что "более 60 % калининградцев не использовали своё право голоса", мундеп предложил "внедрить свой, новый формат отношений власти и общества" — то есть создать общественное движение для контроля за губернатором.

По мысли автора идеи, новое движение "будет открыто оценивать и контролировать деятельность губернатора и правительства". В комментарии "7х7" Гендриксон заявил, что участники займутся мониторингом и проверкой деятельности главы региона, будут составлять запросы, посещать заседания муниципальных советов и регионального парламента, а затем представлять доклады и выступать с заявлениями.

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