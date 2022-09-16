Еще одного подписавшего петицию про Путина мундепа вызвали в полицию

Депутат муниципального образований "Город Колпино" Роман Волга 16 сентября сообщил ЗАКС.Ру, что ему вручили повестку о вызове в местный отдел полиции. По его словам, причина вызова - якобы его нарушение по статье о дискредитации армии России (ст. 20.3.3 КоАП РФ). Конкретная причина вызова в документе не указана, сказал Волга.

Ранее он вместе с рядом других муниципальных депутатов подписал петицию с критикой президента России Владимира Путина. По мнению Волги, за это обращение его юридически привлечь не могут.

- Я полагаю, что нет, потому что в самом этом требовании ничего такого по дискредитации даже близко не просматривается. Я думаю, что, скорее всего, они, увидев это требование, увидев фамилии, стали искать что-то и нашли какие-нибудь посты. Я их никак не чистил, что всегда писал - то там и осталось, - сказал мундеп.

Он уточнил, что повестку ему привезли домой вечером 15 сентября. А в отдел полиции вызвали на 20 сентября, сообщил Волга.

Напомним, несколько муниципальных депутатов МО "Смольнинского" обратились к Государственной думе с критикой президента Путина и специальной военной операции. После этого, некоторых депутаты других муниципалитетов решили выступить с похожей инициативой. Сбор подписей под коллективным обращением запустила мундеп МО "Семеновский" Ксения Торстрем.

В отдел полиции уже пригласили другого петербургского мундепа, подписавшего петицию с критикой Путина - Александра Будберга из МО "Московская застава". А мундепов из Смольнинского, направивших обращение в Госдуму, суд оштрафовал на суммы от 44 до 47 тысяч рублей.

София Саттарова