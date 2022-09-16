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Муниципал 13:20

Еще одного подписавшего петицию про Путина мундепа вызвали в полицию

фото ЗакС политика Еще одного подписавшего петицию про Путина мундепа вызвали в полицию

Депутат муниципального образований "Город Колпино" Роман Волга 16 сентября сообщил ЗАКС.Ру, что ему вручили повестку о вызове в местный отдел полиции. По его словам, причина вызова - якобы его нарушение по статье о дискредитации армии России (ст. 20.3.3 КоАП РФ). Конкретная причина вызова в документе не указана, сказал Волга. 

Ранее он вместе с рядом других муниципальных депутатов подписал петицию с критикой президента России Владимира Путина. По мнению Волги, за это обращение его юридически привлечь не могут.

- Я полагаю, что нет, потому что в самом этом требовании ничего такого по дискредитации даже близко не просматривается. Я думаю, что, скорее всего, они, увидев это требование, увидев фамилии, стали искать что-то и нашли какие-нибудь посты. Я их никак не чистил, что всегда писал - то там и осталось, - сказал мундеп.

Он уточнил, что повестку ему привезли домой вечером 15 сентября. А в отдел полиции вызвали на 20 сентября, сообщил Волга.

Напомним, несколько муниципальных депутатов МО "Смольнинского" обратились к Государственной думе с критикой президента Путина и специальной военной операции. После этого, некоторых депутаты других муниципалитетов решили выступить с похожей инициативой. Сбор подписей под коллективным обращением запустила мундеп МО "Семеновский" Ксения Торстрем.  

В отдел полиции уже пригласили другого петербургского мундепа, подписавшего петицию с критикой Путина - Александра Будберга из МО "Московская застава". А мундепов из Смольнинского, направивших обращение в Госдуму, суд оштрафовал на суммы от 44 до 47 тысяч рублей.  

 

София Саттарова


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МО Город Колпино
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Пока еще нет голосов...
Будберг Александр Валентинович
Пока еще нет голосов...
Волга Роман Александрович
Пока еще нет голосов...
Торстрём Ксения Владимировна
Упоминаемые персоны
Будберг Александр Валентинович
Волга Роман Александрович 
Торстрём Ксения Владимировна 

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