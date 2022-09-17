В Приморском районе пообещали построить долгожданный роддом

Администрация Приморского района Петербурга собирается в ближайшие годы построить родильный дом, о чем сообщила пресс-служба регионального отделения "Яблока", дольше года добивавшаяся этого решения. Удовлетворяющий демократов ответ пришел от замглавы администрации Сергея Плужника стороннику партии Станиславу Мячину: на период с 2022 по 2027 год в районе заявлено строительство целого многофункционального медицинского комплекса, в который, помимо роддома, войдет детская больница. Плужник в своем письме сослался на поручение губернатора.

"Приморский район – самый густонаселённый район в Санкт-Петербурге. Помимо этого, у нас очень много новых домов, куда заезжают молодые семьи. Отсутствие роддома — это серьезная проблема для района", - оценил решение властей глава Приморского районного отделения "Яблока" Олег Максаков.

Отметим, что нехватка родильных домов на севере города и неготовность чиновников их строить беспокоили петербуржцев в течение всех 2010-х годов. Во многом напряженную ситуацию определяло закрытие родильного дома № 17 на улице Вавиловых. В начале года Смольному выделили 5 млрд рублей на строительство современного перинатального центра на его месте.