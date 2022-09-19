Алиханов назначил нового сенатора от Калининградской области

Директор ГК "Содружество" Александр Шендерюк-Жидков будет представлять Калининградскую область в Совете Федерации, соответствующими полномочиями его наделил глава региона Антон Алиханов, сообщили в региональной избирательной комиссии.

Указ о новом сенаторе Алиханов подписал в день своего очередного вступления в должность губернатора. Инаугурация прошла 16 сентября.

"Указ вступил в силу со дня его подписания, опубликован на сайте правительства Калининградской области", — указывается в послании облизбиркома.

В числе других претендентов на пост сенатора были депутат областного заксобрания Олег Урбанюк, а также действующий представитель региона в Совфеде Олег Ткач.