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Новости 12:35

Алиханов назначил нового сенатора от Калининградской области

фото ЗакС политика Алиханов назначил нового сенатора от Калининградской области

Директор ГК "Содружество" Александр Шендерюк-Жидков будет представлять Калининградскую область в Совете Федерации, соответствующими полномочиями его наделил глава региона Антон Алиханов, сообщили в региональной избирательной комиссии.

Указ о новом сенаторе Алиханов подписал в день своего очередного вступления в должность губернатора. Инаугурация прошла 16 сентября.

"Указ вступил в силу со дня его подписания, опубликован на сайте правительства Калининградской области", — указывается в послании облизбиркома.

В числе других претендентов на пост сенатора были депутат областного заксобрания Олег Урбанюк, а также действующий представитель региона в Совфеде Олег Ткач.


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