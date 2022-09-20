ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 11:39

В Петербурге будут судить бизнесмена, обвиняемого в обмане 2 400 дольщиков

фото ЗакС политика В Петербурге будут судить бизнесмена, обвиняемого в обмане 2 400 дольщиков

Сотрудники петербургского главка МВД закончили предварительное расследование дела против главы строительной компании, которого обвиняют в мошенничестве в отношении дольщиков, купивших жилье на севере города и в Ленобласти, передает пресс-служба ведомства. Речь идет о жилых комплексах в Выборгском районе Петербурга и Всеволожском районе Ленобласти, в которых покупатели так и не получили недвижимого имущества. Согласно материалам дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК и переданного в Смольнинский районный суд, подследственный нанес ущерб 2 400 дольщикам на несколько миллиардов рублей.

"Фигурант заключен под стражу. В целях возмещения ущерба на имущество организации стоимостью 3,5 миллиарда рублей наложен арест", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отметим, что параллельно СК расследует дело о хищениях из Фонда защиты прав дольщиков Ленобласти, предполагаемый ущерб в котором уже насчитывает 330 млн рублей. В следственном изоляторе находятся как руководство фонда, так и главы строительных и проектных организаций, а на прошлой неделе под стражу взяли замглавы управления госэкспертизы Ленобласти Евгения Бредихина.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости20 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама