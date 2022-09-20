В Петербурге будут судить бизнесмена, обвиняемого в обмане 2 400 дольщиков

Сотрудники петербургского главка МВД закончили предварительное расследование дела против главы строительной компании, которого обвиняют в мошенничестве в отношении дольщиков, купивших жилье на севере города и в Ленобласти, передает пресс-служба ведомства. Речь идет о жилых комплексах в Выборгском районе Петербурга и Всеволожском районе Ленобласти, в которых покупатели так и не получили недвижимого имущества. Согласно материалам дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК и переданного в Смольнинский районный суд, подследственный нанес ущерб 2 400 дольщикам на несколько миллиардов рублей.

"Фигурант заключен под стражу. В целях возмещения ущерба на имущество организации стоимостью 3,5 миллиарда рублей наложен арест", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отметим, что параллельно СК расследует дело о хищениях из Фонда защиты прав дольщиков Ленобласти, предполагаемый ущерб в котором уже насчитывает 330 млн рублей. В следственном изоляторе находятся как руководство фонда, так и главы строительных и проектных организаций, а на прошлой неделе под стражу взяли замглавы управления госэкспертизы Ленобласти Евгения Бредихина.