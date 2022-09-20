В Петербурге повторно рассмотрят вопрос о возбуждении уголовного дела из-за пожара на даче Максимова

Петербургская прокуратура потребовала от полицейских повторно рассмотреть заявление КГИОП, который добивается возбуждения уголовного дела в связи с весенним пожаром на даче Максимова в Петродворцовом районе. Об этом сообщается на сайте комитета. Чиновники обращают внимание, что пользователь сгоревшего здания в течение пяти последних лет не предпринимал никаких мер для сохранения деревянного памятника архитектуры федерального значения. Объект принадлежал ГКУ "Всеволожский специализированный Дом ребенка", подчиняющемуся комздраву Ленобласти.

КГИОП также обратился в Арбитражный суд города и области с требованием обязать владельца участка за два года отреставрировать утраченное здание, а при неисполнении судебного решения ежемесячно штрафовать его.

Напомним, что дача Максимова на Краснофлотском шоссе, 16 полностью сгорела в конце апреля. В мае ОМВД по Петродворцовому району отказалось возбуждать дело по факту происшествия, не увидев в случившемся состава преступления.

фото: kgiop.gov.spb.ru