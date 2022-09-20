Войтановский смог вернуть мандат депутата Лиговки-Ямской через суд

Заседание совета депутатов МО "Лиговка-Ямская" по лишению мандата главы округа Вадима Войтановского в марте 2022 года признали неправомочным. Так решил Смольнинский районный суд Петербурга 20 сентября, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Спорное собрание мундепов Лиговки-Ямской состоялось 2 марта в подъезде жилого дома, в котором находится муниципалитет. В само помещение депутатам попасть не удалось — по решению Войтановского оно закрыто на карантин. Никого из народных избранников руководство МО не пускает туда уже больше полутора лет. На заседании планировалось рассмотреть обращение губернатора Александра Беглова с требованием отстранить главу МО из-за нарушений в декларации о доходах и имуществе. На собрание 2 марта явились лишь шестеро депутатов. Этого оказалось недостаточным, чтобы отправить Войтановского в отставку с поста главы МО, но хватило для лишения его мандата.

Войтановский решение коллег не признал и отправился оспаривать его в суд. Его представитель, юристка Наталья Васильева в суде настаивала на том, что то собрание нельзя считать законным по нескольким причинам. В частности, Васильева указывала на то, что глава МО не подписывал это решение, а также не созывал заседание (точнее, перенес его накануне назначенной даты). Кроме того, подъезд дома, где голосовали депутаты, не относится к помещениям муниципалитета.

Заместитель главы МО Сергей Ильин, который выступал в качестве ответчика и представлял некоторых депутатов, заявлял, что все прошло в рамках закона. Никаких нарушений регламента во время голосования за лишение мандата Войтановского, по его словам, не было. Подъезд, в котором было принято решение, расположен в одном и том же доме, что и помещения муниципалитета, и формально обсуждение прошло по нужному адресу. На заседании суда 20 сентября в прениях также выступил депутат Михаил Шабалкин, который поддержал позицию Ильина. Суд встал на сторону Войтановского, признав незаконным собрание и решение муниципального совета.

Судебное разбирательство тянулось с апреля. Сам Войтановский ни разу не явился на заседание по собственному иску, хотя неоднократно приглашался в суд. Среди участников был заявлен представитель муниципального совета Игорь Михайлов, который выступает по поручению Войтановского. Еще в качестве заинтересованного лица был заявлен губернатор Петербурга.

Это не единственное дело с участием муниципалов Лиговки-Ямской. Прокуратура Центрального района города обратилась в суд для признания муниципального совета бездействующим. Депутаты не собирались больше трех месяцев. Если суд удовлетворит требования ведомства, то совет может быть распущен. Недавно похожее решение было принято в отношении депутатов МО "Смольнинское" — теперь губернатор Петербурга Александр Беглов может обратиться в Законодательное собрание с предложением о роспуске совета.

Константин Леньков