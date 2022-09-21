Сенатор Косачев: После референдумов нападение на людей и территории будет нападением на Россию

Комментируя проведение референдумов в ЛДНР, а также Запорожской и Херсонской областях, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что в случае нападения на данные территории после их возможного присоединения к РФ это будет нападением на саму Россию. Мнение сенатора приведено в его Telegram-канале.

"После проведения референдумов защита людей в этом регионе будет не нашим правом, а нашим долгом. Нападение на людей и территории будет нападением на Россию. Со всеми последствиями", - пишет Косачев.

Напомним, что во вторник, 20 сентября, пророссийски настроенные администрации ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей Украины объявили о проведении референдумов по вопросу о присоединении к РФ. Волеизъявление граждан будет проводиться с 23 по 27 сентября.

Добавим также, что Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в среду, 21 сентября. Указ вступает в силу в этот же день.