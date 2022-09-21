В Ленобласти начала работу призывная комиссия по мобилизации

В Ленинградской области начала работу призывная комиссия по мобилизации, её руководителем стал региональный глава Александр Дрозденко, передаёт 47news.

В районах Ленобласти приступили к выверке списков граждан, подлежащих мобилизации.

В Смольном также объявили о работе соответствующей комиссии.

Ранее глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в рамках частичной мобилизации, объявленной Владимиром Путиным 21 сентября, могут быть призваны порядка 300 тысяч человек. Призыву пока что подлежат только граждане, которые в настоящий момент находятся в запасе.