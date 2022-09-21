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Новости 12:58

В РЖД и "Аэрофлоте" опровергли информацию о требовании справки из военкомата при покупке билетов

фото ЗакС политика В РЖД и "Аэрофлоте" опровергли информацию о требовании справки из военкомата при покупке билетов

У мужчин, покупающих авиа- и железнодорожные билеты у "Аэрофлота" и РЖД, не интересуются наличием справки из военкомата, передаёт РИА "Новости", ссылаясь на заявления компаний. Билеты реализуются без каких-либо дополнительных ограничений.

О том, что РЖД и "Аэрофлот" после объявления частичной мобилизации якобы начали требовать справки у мужчин от 18 до 65 лет при покупке билетов, сообщили в среду, 21 сентября, различные Telegram-каналы.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, закроют ли государственную границу для подлежащих частичной мобилизации граждан.

Напомним, что министр обороны Сергей Шойгу в ходе своего выступления на федеральных телеканалах заявил, что в рамках частичной мобилизации, объявленной Владимиром Путиным 21 сентября, могут быть призваны около 300 тысяч человек. 


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