Беглов анонсировал первое заседание комиссии по мобилизации

Призывная комиссия по мобилизации в Петербурге проведет первое рабочее заседание в четверг, 22 сентября, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Беглов.

"Постоянно будем информировать жителей города о проводимых мероприятиях. Не доверяйте фейкам, пользуйтесь официальными источниками", - попросил глава города.

Напомним, Беглов возглавил региональную призывную комиссию. Его заместителем стал военный комиссар Петербурга Сергей Качковский.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в рамках частичной мобилизации, объявленной Владимиром Путиным 21 сентября, могут быть призваны порядка 300 тысяч человек. Призыву подлежат только граждане, которые в настоящий момент находятся в запасе.