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Новости 14:48

В Петербурге опробуют новую технологию для зимнего подогрева тротуаров

фото ЗакС политика В Петербурге опробуют новую технологию для зимнего подогрева тротуаров

В рамках пилотного проекта по установке подогревающего оборудования на тротуарах для предотвращения образования наледи на них в Петербурге в Соляном переулке проложат греющую сетку, информирует пресс-служба Смольного.

Пока что речь идёт только об отрезке пешеходной дороги, примыкающей к Музею обороны и блокады Ленинграда.

"Устройство греющей сетки полностью безопасно для человека. Система работает от постоянного напряжения 12-42 Вольт, что относит её к слаботочным системам. Поэтому сетку можно устанавливать на любых территориях, даже детских площадках", - рассказали в Смольном.

Оборудование производится в Ленобласти из отечественного сырья. В случае, если технология зарекомендует себя, её установят и на других городских улицах.

Ранее сообщалось, что улицу Пестеля подключат к системе "греющий кабель".

Добавим также, город закупил сотни единиц техники для зимней уборки в этом году, что пока обошлось бюджету в 725 млн и 764 млн рублей. Всего на следующий год комблаг планировал распорядиться 3 млрд рублей для уборки города от льда и снега.


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