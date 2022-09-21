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Новости 16:56

В Смольном признали, что Мариуполь восстанавливают частично за счёт бюджетных средств Петербурга

фото ЗакС политика В Смольном признали, что Мариуполь восстанавливают частично за счёт бюджетных средств Петербурга

Деньги на восстановление Мариуполя, а также помощь его жителям частично выделяются в том числе из бюджета Северной столицы, пишет "Деловой Петербург". Ранее в Смольном неоднократно уклонялись от прямого ответа на этот вопрос.

Вице-губернатор Алексей Корабельников сообщил, что средства поступают в городской фонд "Победа", однако конкретизировать сколько, не стал.

"Это закрытая информация", - сообщил Корабельников.

Неоднократно поднимал вопрос о финансировании Мариуполя депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский. Последний раз он получил ответ от вице-губернатора Николая Линченко, который, как и его предшественники, не стал говорить об источниках.


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