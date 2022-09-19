Линченко ответил Вишневскому на вопрос о деньгах на восстановление Мариуполя

Депутат Заксобрания Борис Вишневский выложил в своем Telegram-канале 19 сентября заявление вице-губернатора Николая Линченко о том, что восстановление Мариуполя Петербургом ведется не из бюджетных средств. Более подробно раскрывать источники финансирования работ чиновник не стал.

Письмо Вишневскому Линченко направил в ответ на запрос депутата. На просьбу предоставить сведения об объеме выплат из бюджета Петербурга на восстановление социальной инфраструктуры Мариуполя и оказание гуманитарной помощи его жителям вице-губернатор ответил, что "финансирование указанных мероприятий по ведомственной структуре расходов бюджета Санкт-Петербурга не осуществляется".

Комментируя полученный ответ, Вишневский припомнил, как в июне губернатор Александр Беглов сообщал ему, что деньги будут выделяться "в соответствии с нормами бюджетного и иного законодательства". Позже вице-губернатор Алексей Корабельников заявлял, что финансирование происходит "как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников", продолжил парламентарий.

"Теперь отвечают, что бюджетных источников нет. Ну-ну", — резюмировал Вишневский.

Сегодня же губернатор Александр Беглов потратил более шести минут своего выступления по радио на рассказ о поездке в Мариуполь. Среди прочего он рассказал о памятнике Александру Невскому, который Петербург подарил донбасскому городу, и предпринял попытку обнаружить историческую связь двух городов.

Фото: Telegram-канал Бориса Вишневского