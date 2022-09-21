Петербургская прокуратура предостерегла граждан от участия в несогласованных пацифистских акциях

Прокуратура Петербурга выступила с заявлением о недопустимости несанкционированных уличных акций и призывов к ним.

"Распространение подобных материалов через социальные сети, форумы, иные Интернет-платформы, вовлечение в противоправную деятельность пользователей сети Интернет, в том числе несовершеннолетних, а равно участие в незаконных акциях являются наказуемыми по действующему административному и уголовному законодательству", - говорится на сайте ведомства.

Призывы к участию в акциях и само участие в них может повлечь за собой тяжелые обвинения и длительные сроки, обращает внимание прокуратура, перечисляя такие статьи, как 212 УК (массовые беспорядки), 207.3 УК (распространение фейков об армии) и 151 УК (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий).

Ранее идентичное предостережение выпустила пресс-служба московской прокуратуры. Тем временем, по последним подсчетам правозащитников, всего по России на несогласованных пацифистских акциях 21 сентября задержали уже более сотни активистов.