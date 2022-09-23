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Новости 9:17

В ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях начались референдумы о присоединении к России

фото ЗакС политика В ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях начались референдумы о присоединении к России

Утром 23 сентября открылись избирательные участки в самопровозглашенной Луганской и Донецкой республиках, а также Херсонской и Запорожской областях Украины. Граждане голосуют по вопросу о вхождении этих территорий в состав России. РИА Новости в каждом из случаев обозначает тему голосования как "воссоединение с Россией".

Референдум продлится в течение пяти суток, в каждый из дней участки будут работать с 8 утра до 20 вечера. В Запорожье ожидают прибытия иностранных наблюдателей. Жители каждой из территорий могут голосовать, находясь на любой из них, а также находясь в России.

Проведение референдумов один за другим объявили власти всех четырех регионов днем 20 сентября. Новости негативно отразились на индексе Мосбиржи. Днем позже в России объявили частичную мобилизацию.


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