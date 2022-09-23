Заболеваемость ковидом в Петербурге держится на одном уровне уже неделю

Показатели заболеваемости коронавирусом в Петербурге остаются приблизительно на одном уровне с 16 сентября, следует из данных федерального оперштаба от 23 сентября. Если в прошлую пятницу сообщалось о 3 879 новых случаях болезни, то теперь — о 3 936 случаях.

При этом количество госпитализаций в городе снизилось до 234 (еще двумя днями ранее их было 284), а количество выздоровлений выросло до 5 540 (здесь наблюдается устойчивый рост с 14 сентября, когда было зафиксировано 2 125 случаев излечения).

В целом по России зафиксировано 53 335 новых случая коронавируса при 3 915 госпитализациях и 57 625 выздоровлениях.

Количество летальных исходов, связанных с коронавирусом, достигло 104 за сутки. Из них в Петербурге скончались 12 человек, что почти вдвое меньше 20 умерших днем ранее.