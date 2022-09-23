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Новости 12:38

На Васильевском острове разрешили реставрировать доходный дом купца Смирнова

фото ЗакС политика На Васильевском острове разрешили реставрировать доходный дом купца Смирнова

Чиновники из Государственной административно-технической инспекции Петербурга выдали ордер на работы по реставрации фасадов доходного дома купца И.Ф. Смирнова, о чем сообщается на сайте Смольного. Историческое здание находится по адресу 2-я линия В.О., 29.

Подрядчику в лице компании "Петрос" разрешили установить леса и ограждения и организовать безопасный проход пешеходов. Работы должны завершиться к маю 2024 года.

Здание, построенное в 1900-х годов и выходящее одной своей частью на улицу Репина, примечательно витражами и орнаментом эпохи модерна. На портале Citywalls.ru также указано, что в парадных сохранились старинные камины.

КГИОП признал дом Смирнова объектом культурного наследия регионального значения в прошлом году.


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