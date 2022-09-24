В Петербурге задержали больше 100 человек

В ходе несанкционированной акции протеста 24 сентября полиция схватила в Петербурге 118 человек, посчитали в правозащитном проекте "ОВД-Инфо"*. Большинство задержанных везут в Кировский и Фрунзенский районы.

Основная часть задержаний произошла в самом начале акции на Сенной площади. Полиция применяла электрошокеры. Остальные протестующие небольшими группами продолжили движение по центральным улицам Петербурга. Некоторым удалось добраться до Невского проспекта. Их тоже задержали, писал "Коммерсантъ".

Тем временем в Москве на акциях протеста полиция задержала не менее 300 человек. Всего в России задержали больше 600 человек.

Напомним, по итогам шествия 21 сентября в Петербурге полиция задержала около 500 человек. Более 300 из них получили административные аресты.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов

Константин Леньков