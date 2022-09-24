ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 18:43

В Петербурге задержали больше 100 человек

фото ЗакС политика В Петербурге задержали больше 100 человек

В ходе несанкционированной акции протеста 24 сентября полиция схватила в Петербурге 118 человек, посчитали в правозащитном проекте "ОВД-Инфо"*. Большинство задержанных везут в Кировский и Фрунзенский районы.

Основная часть задержаний произошла в самом начале акции на Сенной площади. Полиция применяла электрошокеры. Остальные протестующие небольшими группами продолжили движение по центральным улицам Петербурга. Некоторым удалось добраться до Невского проспекта. Их тоже задержали, писал "Коммерсантъ".

Тем временем в Москве на акциях протеста полиция задержала не менее 300 человек. Всего в России задержали больше 600 человек.

Напомним, по итогам шествия 21 сентября в Петербурге полиция задержала около 500 человек. Более 300 из них получили административные аресты. 

 

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости24 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама