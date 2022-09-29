Вице-спикер ЗакСа Николай Бондаренко прибыл с деловым визитом во Вьетнам

Вице-спикер петербургского парламента Николай Бондаренко проводит ряд деловых встреч во Вьетнаме, информирует пресс-служба Заксобрания.

Так, парламентарий встретился с главой департамента внешних связей Хошимина Чаном Фуок Анем. Последний отметил важность роли, которую играет Петербург в отношениях России и Вьетнама. Благодаря этому в стране развиваются такие отрасли, как IT-технологии, культура, промышленность и торговля.

Кроме того, Бондаренко и его вьетнамские собеседники обсудили ход подготовки к конференции, которая посвящена 45-летию установления побратимских связей между городами-партнёрами.

Также во время визита Бондаренко поговорил с постоянным заместителем председателя комиссии по международным отношениям Национального собрания Вьетнама Нгуен Мань Тиеном о развитии промышленного комплекса.

"Со своей стороны предложил вьетнамским товарищам организовать поездку ведущих специалистов, представляющих промышленные предприятия Вьетнама, в наш город для ознакомления с продукцией, которую производят наши предприятия", – поделился вице-спикер ЗакСа.

Немаловажными темами, затронутыми во время дискуссий, были также туризм и оказание помощи гражданам Вьетнама, которые работают в РО, в решении вопросов миграции и взаиморасчётов.

фото: пресс-служба Заксобрания Петербурга