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Новости 17:16

Верховный суд не вернул Рашкину статус депутата

фото ЗакС политика Верховный суд не вернул Рашкину статус депутата

Верховный суд отклонил жалобу политика Валерия Рашкина на лишение его статуса депутата Государственной думы из-за незаконной охоты, сообщило 29 сентября РИА "Новости".

"В удовлетворении исковых требований отказать", — цитирует агентство решение судьи.

В своем иске Рашкин добивался восстановления депутатского статуса, объясняя претензии тем, что решение было вынесено, по его собственной оценке, с нарушением регламента. Также экс-парламентарий отмечал, что Госдума не располагала заверенными копиями решений судов, когда определялась с его судьбой.

Госдума лишила Рашкина мандата в конце минувшего мая. За два дня до этого суд отклонил поданную им апелляцию на приговор по делу о незаконной охоте на лося. В начале июня стало известно о передаче освободившегося мандата Анастасии Удальцовой.

Фото: Telegram-канал "Рашкин Today"


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