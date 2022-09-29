Верховный суд не вернул Рашкину статус депутата

Верховный суд отклонил жалобу политика Валерия Рашкина на лишение его статуса депутата Государственной думы из-за незаконной охоты, сообщило 29 сентября РИА "Новости".

"В удовлетворении исковых требований отказать", — цитирует агентство решение судьи.

В своем иске Рашкин добивался восстановления депутатского статуса, объясняя претензии тем, что решение было вынесено, по его собственной оценке, с нарушением регламента. Также экс-парламентарий отмечал, что Госдума не располагала заверенными копиями решений судов, когда определялась с его судьбой.

Госдума лишила Рашкина мандата в конце минувшего мая. За два дня до этого суд отклонил поданную им апелляцию на приговор по делу о незаконной охоте на лося. В начале июня стало известно о передаче освободившегося мандата Анастасии Удальцовой.

Фото: Telegram-канал "Рашкин Today"