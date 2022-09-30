В России появится новый федеральный округ

После вхождения в состав России четырех новых регионов в стране будет образован новый федеральный округ, заявил 30 сентября глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, конкретные детали и название округа сейчас обсуждаются.

"Мы пообщались, обсудили, как это будет, будет создаваться новый федеральный округ, его название и все остальные моменты сейчас еще обсуждаются", —приводит слова Балицкого РИА "Новости".

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко анонсировала появление в ближайшие дни в составе верхней палаты парламента восьми новых сенаторов.

Договоры о вхождении Запорожской и Херсонской областей вместе с Луганской и Донецкой Народными Республиками были подписаны в пятницу днем. Европейский совет отреагировал на это заявлением о неприятии произошедшего.